«Хьюстон» проявляет большой интерес к Симмонсу

Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com

«Хьюстон» проявляет большой интерес к разыгрывающему «Филадельфии» Бену Симмонсу, сообщает журналист Эван Даммарелл. Клуб из Техаса планирует включить в сделку звездного разыгрывающего Джона Уолла.

After talking to some folks over the weekend, it seems the Houston Rockets are seriously interested in acquiring 76ers forward Ben Simmons prior to the start of training camp.



Things remain fluid but John Wall would be headed to Philadelphia in a possible trade, per sources.