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«Хьюстон» проявляет большой интерес к Симмонсу

Клуб из Техаса планирует включить в сделку Джона Уолла
Баскетбол НБА
10:25
«Хьюстон» проявляет большой интерес к Симмонсу
Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com

«Хьюстон» проявляет большой интерес к разыгрывающему «Филадельфии» Бену Симмонсу, сообщает журналист Эван Даммарелл. Клуб из Техаса планирует включить в сделку звездного разыгрывающего Джона Уолла.

«После разговора с некоторыми ребятами на выходных выяснилось, что «Рокетс» серьезно заинтересованы в приобретении Бена Симмонса перед началом тренировочного лагеря. Ситуация остается неопределенной, но Джон Уолл может отправится в «Филадельфию».

«Сиксерс» изначально выставили высокую цену за Симмонса, что оттолкнуло многих претендентов. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».

Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Джон Уолл Филадельфия 76 Хьюстон Рокетс

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