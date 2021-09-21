«Миннесота» заинтересована в приобретении Симмонса
«Хьюстон» проявляет большой интерес к Симмонсу
Клуб из Техаса планирует включить в сделку Джона Уолла
Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com
«Хьюстон» проявляет большой интерес к разыгрывающему «Филадельфии» Бену Симмонсу, сообщает журналист Эван Даммарелл. Клуб из Техаса планирует включить в сделку звездного разыгрывающего Джона Уолла.
«После разговора с некоторыми ребятами на выходных выяснилось, что «Рокетс» серьезно заинтересованы в приобретении Бена Симмонса перед началом тренировочного лагеря. Ситуация остается неопределенной, но Джон Уолл может отправится в «Филадельфию».
After talking to some folks over the weekend, it seems the Houston Rockets are seriously interested in acquiring 76ers forward Ben Simmons prior to the start of training camp.— Evan Dammarell (@AmNotEvan) September 20, 2021
Things remain fluid but John Wall would be headed to Philadelphia in a possible trade, per sources.
«Сиксерс» изначально выставили высокую цену за Симмонса, что оттолкнуло многих претендентов. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».
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