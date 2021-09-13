«Миннесота» заинтересована в приобретении Симмонса

«Волки» не готовы прощаться с лидерами команды ради разыгрывающего «Филадельфии»

Бен Симмонс / фото - nba.com

«Миннесота Тимбервулвз» больше всех в НБА заинтересована в обмене разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.

Осложняющим моментом для проведения сделки является нежелание «Тимбервулвз» обменивать Карла-Энтони Таунса, Д'Анджело Расселла и Энтони Эдвардса. «Миннесота» пока не может собрать пакет активов, который удовлетворил бы «Филадельфию».

«Сиксерс» изначально выставили высокую цену за Симмонса, что оттолкнуло многих претендентов. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».