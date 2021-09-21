«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
Клэй Томпсон примет участие в тренировочном лагере «Уорриорз»
Защитник добился большого прогресса в реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия
Клэй Томпсон / фото - nba.com
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон добился большого прогресса в реабилитации после разрыва ахиллова сухожилия и примет участие в предстоящем тренировочном лагере команды.
Томпсон будет участвовать в выполнении определенных упражнений под контролем тренеров. Срок возвращения игрока к полноценным тренировкам будет установлен позже.
«Голден Стэйт» рассчитывает задействовать Клэя Томпсона в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» на Рождество.
Андре Игуодала согласовал однолетний минимальный контракт с «Голден Стэйт».
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