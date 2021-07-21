Крис Пол установил исторический антирекорд НБА

CP3 вошел в историю лиги не с самой приятной стороны



Крис Пол / фото - cbssports.com

Разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол стал первым игроком в истории НБА, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счетом 2:0.

Бывший одноклубник Пола по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин ранее разделял звание антирекордсмена с Полом - по три поражения после лидерства 2:0 в серии.

В шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2:4) Пол набрал 26 очков и 5 передач, но не спас свою команду от поражения. Крис упустил шанс стать чемпионом НБА впервые за 16 лет карьеры в НБА.

Определен MVP финала НБА.