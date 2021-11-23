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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Лень после отставки тренера «Сакраменто» провел на площадке 10 минут

Украинец заработал 4 очка и сделал 1 подбор
Баскетбол НБА
10:23
Лень после отставки тренера «Сакраменто» провел на площадке 10 минут
Алексей Лень / Фото Getty Images

В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» Алексея Леня уступил «Филадельфии» (94:102).

Украинский центровой получил менее 10-и минут игрового времени – наименьший показатель в сезоне. Бигмэну удалось заработать 4 очка (1 из 4-х двухочковых и 2 из 6-и штрафных), сделал 1 подбор. Также Лень допустил 1-у потерю и единожды сфолил.

Напомним, что перед матчем «Сакраменто» уволил главного тренера.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сакраменто Кингз Алексей Лень

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