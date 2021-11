Лень после отставки тренера «Сакраменто» провел на площадке 10 минут

Алексей Лень / Фото Getty Images

В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» Алексея Леня уступил «Филадельфии» (94:102).



Украинский центровой получил менее 10-и минут игрового времени – наименьший показатель в сезоне. Бигмэну удалось заработать 4 очка (1 из 4-х двухочковых и 2 из 6-и штрафных), сделал 1 подбор. Также Лень допустил 1-у потерю и единожды сфолил.



