«Сакраменто» Леня проиграл четвертый матч кряду, «Бруклин» обыграл «Кливленд»
Лень после отставки тренера «Сакраменто» провел на площадке 10 минут
Украинец заработал 4 очка и сделал 1 подбор
Алексей Лень / Фото Getty Images
В матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто» Алексея Леня уступил «Филадельфии» (94:102).
Украинский центровой получил менее 10-и минут игрового времени – наименьший показатель в сезоне. Бигмэну удалось заработать 4 очка (1 из 4-х двухочковых и 2 из 6-и штрафных), сделал 1 подбор. Также Лень допустил 1-у потерю и единожды сфолил.
— Sacramento Kings (@SacramentoKings) November 23, 2021
@buddyhield is 4-4 from beyond the arc pic.twitter.com/N1YqJL6H9f
Напомним, что перед матчем «Сакраменто» уволил главного тренера.
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