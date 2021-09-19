Марк Газоль может перейти в «Уорриорз»

Испанский центровой еще не определился с будущим

Марк Газоль / фото - newsclay.com

Испанский центровой Марк Газоль еще не определился с будущим. Есть вероятность, что он присоединится к «Голден Стэйт» в середине сезона, пишет инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер.

По словам Слэйтера, Газоль подходит главному тренеру «Уорриорз». Испанец может сыграть ту же роль, что и австралийский центровой

Газоль стал свободным агентом несколько дней назад после того, как «Лейкерс» обменяли его в «Мемфис». Центровой находится в Испании и рассматривает возможность продолжения карьеры в «Жироне», владельцем которой он является.