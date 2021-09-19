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Марк Газоль может перейти в «Уорриорз»

Испанский центровой еще не определился с будущим
Баскетбол НБА
12:40
Марк Газоль может перейти в «Уорриорз»
Марк Газоль / фото - newsclay.com

Испанский центровой Марк Газоль еще не определился с будущим. Есть вероятность, что он присоединится к «Голден Стэйт» в середине сезона, пишет инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер.

По словам Слэйтера, Газоль подходит главному тренеру «Уорриорз» Стиву Керру. Испанец может сыграть ту же роль, что и австралийский центровой Эндрю Богут.

Газоль стал свободным агентом несколько дней назад после того, как «Лейкерс» обменяли его в «Мемфис». Центровой находится в Испании и рассматривает возможность продолжения карьеры в «Жироне», владельцем которой он является.

Рене Тер Велде
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Теги

Марк Газоль Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр

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