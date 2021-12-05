Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА
«Мемфис» установил рекорд века в НБА
«Гриззлис» добыли четвертую победу подряд
Фото: grizzlybearblues.com
«Мемфис» обыграл «Даллас» (97:90) в матче регулярного чемпионата НБА.
«Гриззлис» добыли четвертую победу подряд без травмированного лидера команды – разыгрывающего защитника Джа Моранта. В выигранных матчах команда не допускала лидерства соперника или равного счета (кроме 0:0). Это самая длинная подобная полоса в НБА за последние 25 лет.
Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА.
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