«Мемфис» установил рекорд века в НБА

«Гриззлис» добыли четвертую победу подряд

Фото: grizzlybearblues.com

«Мемфис» обыграл «Даллас» (97:90) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Гриззлис» добыли четвертую победу подряд без травмированного лидера команды – разыгрывающего защитника Джа Моранта. В выигранных матчах команда не допускала лидерства соперника или равного счета (кроме 0:0). Это самая длинная подобная полоса в НБА за последние 25 лет.

Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА.