Михайлюк успешно дебютировал в стартовом составе «Торонто», набрав 15 очков

Украинец помог «Рэпторс» обыграть «Нью-Йорк»

Святослав Михайлюк / фото - thestar.com

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА помог своей команде одержать победу над «Нью-Йорком» (104:113).

Защитник начал матч в стартовой пятерке и провел на паркете 35 минут. За это время Михайлюк набрал 15 очков, реализовав 3 двухочковых, 2 трехочковых и 3 штрафных. В свой актив украинец также записал 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата, не допустив при этом ни единой потери.

Хайлайты игры Михайлюка

Svi Mykhailiuk just dropped Kemba Walker in the Garden... pic.twitter.com/oWrdOILk8Y — Adam WWWaybright (@WaybrightAdam) November 2, 2021

В прошлой встрече против «Индианы» Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в этом сезоне НБА.