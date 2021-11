Михайлюк успешно дебютировал в стартовом составе «Торонто», набрав 15 очков

Святослав Михайлюк / фото - thestar.com

Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА помог своей команде одержать победу над «Нью-Йорком» (104:113).

Защитник начал матч в стартовой пятерке и провел на паркете 35 минут. За это время Михайлюк набрал 15 очков, реализовав 3 двухочковых, 2 трехочковых и 3 штрафных. В свой актив украинец также записал 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата, не допустив при этом ни единой потери.

Хайлайты игры Михайлюка

SVIJI OR SPLASH BANDICOOT? What’re we calling him! @Sviat_10 pic.twitter.com/a1Wqa1nkF7