Михайлюк успешно дебютировал в стартовом составе «Торонто», набрав 15 очков
Украинский атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк в матче регулярного чемпионата НБА помог своей команде одержать победу над «Нью-Йорком» (104:113).
Защитник начал матч в стартовой пятерке и провел на паркете 35 минут. За это время Михайлюк набрал 15 очков, реализовав 3 двухочковых, 2 трехочковых и 3 штрафных. В свой актив украинец также записал 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата, не допустив при этом ни единой потери.
Хайлайты игры Михайлюка
SVIJI OR SPLASH BANDICOOT? What’re we calling him! @Sviat_10 pic.twitter.com/a1Wqa1nkF7— Toronto Raptors (@Raptors) November 2, 2021
Svi Mykhailiuk just dropped Kemba Walker in the Garden... pic.twitter.com/oWrdOILk8Y— Adam WWWaybright (@WaybrightAdam) November 2, 2021
BUNNIES @Sviat_10 pic.twitter.com/XrxyY5p0WL— Toronto Raptors (@Raptors) November 2, 2021
В прошлой встрече против «Индианы» Святослав Михайлюк провел свой лучший матч в этом сезоне НБА.
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