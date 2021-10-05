Михайлюк: «Коронавирусные ограничение сказались на моей точности трехочковых в прошлом сезоне»
Михайлюк успешно дебютировал в составе «Торонто»
Украинец отметился 14-ю очками в матче с «Филадельфией»
Святослав Михайлюк / Фото: twitter.com/Raptors
Атакующий защитник «Торонто» Святослав Михайлюк дебютировал в новой команде. «Рэпторс» в предсезонном матче обыграли «Филадельфию» (123:107).
Украинец в матче с «Сиксерс» набрал записал в свой актив 13 очков, 4 подбора и 5 передач при 1 фоле за 23 минуты на площадке.
Ранее Михайлюк поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
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