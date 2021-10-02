Михельсон: «Не справились с эмоциями, начали реагировать на действия судей»
Главный тренер «Черкасских Мавп» Максим Михельсон прокомментировал поражение от «Одессы» (86:81) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Не хотелось начинать сезон с домашнего поражения на своей площадке. Тем более после победы над «Будивельников» вселили надежду, что можем как минимум дома бороться за победу против каждой команды. Сегодня вроде бы вышли с эмоциями, заряженные на игру и на победу. Где-то, может, даже переизбыток был, что вызывало нервозность в нападении. Равная игра получилась. «Одесса» сегодня сыграла в хороший баскетбол. Забили очень тяжелые броски, особенно в первой половине хорошо защитились. Через руки ребята забили. Тем не менее, были в игре. В конце два трехочковых решили исход встречи из-за наших несогласованных действий в защите. Соперники играли не что-то нестандартное. Вдруг где-то потеряли концентрацию на пик-н-ролле. Свободные два броска забил игрок соперников. Были отрезки, где не справились с эмоциями, начали реагировать на действия судей, свистки, его не должно быть. Должны играть и задавать каждый себе, а не пытаться как-то оценивать. В связи с этим были неспортивные фолы, нервозность в действиях в нападении. К сожалению, поражение.
Где-то теперь нужно будет забирать у фаворитов очки, которые сегодня потеряли. В целом нет проблем на подборе. Есть проблема на защите. Пока нет «большого» игрока, чтобы удержать массивных игроков с большим телом. Андрей Агафонов на опыте сегодня разбирался в трехсекундной зоне. Мы пробили 5 штрафных бросков, «Одесса» – 20. Несоотносимые цифры. Не казалось, что мы настолько мене агрессивны в проходах и борьбе, выиграли подбор. Почему-то не могли заработать пробивные фолы. Проблема не в подборе, проблема в защите с «большими» игроками. Надеюсь, что к следующему туру мы этот вопрос решим. «Одесса» хорошо защитилась, везде сыграли смену. Мы нашли трехочковый бросок от Ивана Ткаченко. Потом Айзек забил трехочковый, но уже было поздно. «Одесса» хорошо защитилась. В принципе игроки выполнили то, о чем договорились во время тайм-аута. «Одесса» просто хорошо защитилась».
Комментарий главного тренера «Одессы».
Видеообзор матча «Черкасские Мавпы» – «Одесса».
Комментарии 0