Первый соперник «Прометея» в Лиге чемпионов потерял лидера

Гиорги Шермадини – MVP прошлого чемпионата Испании

Фото: Instagram Гиорги Шермадини

5 октября чемпион Украины «Прометей» проведет дебютный матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Ронена Гинзбурга в Запорожье сыграют против испанского «Тенерифе».

Накануне стало известно, что лидер «Тенерифе» Гиорги Шермадини получил травму и пропустит встречу с «Прометеем». У баскетболиста диагностировали перелом поперечного отростка в правой поясничной области. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Отметим, что Шермадини является MVP прошлого чемпионата Испании.

Помимо «Тенерифе», соперниками «Прометея» станут итальянский «Сассари» и немецкий «Людвигсбург».

Напомним, чтобы попасть в группу «Прометею» довелось пройти три квалификационных раунда. В первых двух этапах подопечные Гинзбурга уверенно разгромили своих оппонентов, а в решающем раунде на характере прошли российскую «Парму».