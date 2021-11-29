Петров: «Слава богу, что во второй половине немного полетело и мы добыли эту победу»

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Центровой сборной Украины Вячеслав Петров прокомментировал победу над Северной Македонией (78:61) в матче квалификации на чемпионат мира-2023:

В принципе, никаких сюрпризов они нам не предоставили. Все, что мы готовились, они то и играли. В защите мы в первой половине отыграли хорошо, пропустили 34 очка – это хорошая защита. А вот в нападении сами промазали свои броски и этим создали себе проблемы. Во второй половине все сложилось наоборот.

Какую оценку поставите сборной за матчи с Грузией и Северной Македонией?

Мы сыграли на 7 из 10. Потому что было обидное поражение в Грузии. Но ничего, у нас есть еще ответна игра против них в Киеве – постараемся добыть другой результат».