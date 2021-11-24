Пустовой: «Рад быть вместе со сборной Украины»

Центровой «Гран-Канарии» поможет «сине-желтой» команде в матчах квалификации на ЧМ-2023

Фото: ФБУ

Центровой «Гран-Канарии» Артем Пустовой поделился эмоциями после приезда в сборную Украины для участия в матчах квалификации на чемпионат мира-2023 против Грузии (26 ноября) и Северной Македонии (29 ноября). Слова игрока приводит пресс-служба ФБУ:

«Очень рад вернуться в команду, по Украине тоже соскучился. А тут еще снег, который я не видел три года. К сожалению, раньше меня в сборную не отпускал клуб, но теперь ситуация изменилась, и я рад быть вместе с командой. Ответственность всегда есть, но я стараюсь не думать об этом. Просто нужно выходить со свежей головой, не думать ни о чем, делать свою работу и пытаться помочь команде добиться максимального результата».

Напомним, главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис заявил, что уже определился со стартовым составом на матч против Грузии, а также обозначил главную цель команды на весь отборочный цикл.