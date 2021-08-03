Рубио установил несколько рекордов в матче против сборной США
Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио набрал 38 очков в матче 1/4 финала Олимпиады против США (81:95).
Рубио установил рекорд в истории сборной Испании по результативности на Олимпиаде. Кроме того, он набрал больше всего очков в матче против США на крупных международных турнирах.
Ранее больше всего в игре с американцами набирал пуэрто-риканец Бутч Ли (35 очков). Далее следуют Оскар Шмидт (Бразилия, 31 очко), Патрик Миллс (Австралия, 30 очков), Пау Газоль (Испания, 29 очков) и Ману Джинобили (Аргентина, 29 очков).
Best scoring marks against Team USA at the Olympic Games:— HoopsHype (@hoopshype) August 3, 2021
Manu Ginobili : 29 points
Pau Gasol : 29 points
Patrick Mills : 30 points
Oscar Schmidt : 31 points
Butch Lee : 35 points
RICKY RUBIO : 38 points
Братья Газоли завершили карьеры в сборной Испании.
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