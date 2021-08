Рубио установил несколько рекордов в матче против сборной США

Рики Рубио / фото - Reuters

Разыгрывающий сборной Испании Рики Рубио набрал 38 очков в матче 1/4 финала Олимпиады против США (81:95).

Рубио установил рекорд в истории сборной Испании по результативности на Олимпиаде. Кроме того, он набрал больше всего очков в матче против США на крупных международных турнирах.

Ранее больше всего в игре с американцами набирал пуэрто-риканец Бутч Ли (35 очков). Далее следуют Оскар Шмидт (Бразилия, 31 очко), Патрик Миллс (Австралия, 30 очков), Пау Газоль (Испания, 29 очков) и Ману Джинобили (Аргентина, 29 очков).

