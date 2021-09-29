Бродский: «Решение, в каких городах будет проходить Евробаскет-2025, будут принимать президенты Украины и FIBA»
Сегодня глава FIBA-Европа встретится с Зеленским по поводу заявки на Евробаскет-2025
На встречу приглашены глава ФБУ и министр молодежи и спорта
Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины
29 сентября в Киев прилетит президент FIBA-Европа Тургай Демирель. Функционер планирует обсудить заявку сборной Украины на проведение мужского Евробаскета-2025.
Демирель в офисе президента Украины встретится с Владимиром Зеленским и президентом Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским.
Также на встречу приглашены Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Лищук.
Напомним, конкурентами Украины на проведение Евробаскета-2025 стали Кипр, Финляндия, Латвия, Венгрия и Россия.
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