Симмонс может явиться в лагерь «Сиксерс»

Тем не менее, австралиец, вероятнее всего, откажется от тренировок и игр

Бен Симмонс / фото - nba.com

Решение «Филадельфии» немедленно удержать часть зарплаты разыгрывающего Бена Симмонса из-за неявки в тренировочный лагерь все же может заставить 25-летнего баскетболиста прибыть в расположение команды.

Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер. При этом, если австралиец присоединится к «Сиксерс», он может избрать другую тактику в попытке добиться обмена, заявив клубу о своей травме.

«Клуб рассматривает отказ Симмонса явиться в тренировочный лагерь как невыполнение условий контракта. В диалоге с сотрудниками офиса лиги и представителями профсоюза игроков я выяснил, что «Сиксерс», похоже, имеют полное право не выдавать зарплату баскетболисту. В свою очередь, на этой неделе среди источников в НБА, знакомых с ситуацией, все чаще стали появляться слухи о том, что Симмонс может отреагировать на штрафные санкции и действительно прибыть в Филадельфию в ближайшие дни. При этом Бен заявит клубу о том, что получил травму и не может поэтому выходить на паркет. В предыдущие два сезона Симмонс получал повреждения колена и спины».

Бен Симмонс не собирается больше выступать за «Филадельфию». «Сиксерс» изначально выставили высокую цену за Симмонса, что оттолкнуло многих претендентов. Сам разыгрывающий запросил обмен в «Голден Стэйт».