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Симмонс вернется к тренировкам с «Филадельфией»

Разыгрывающий уже прошел медицинское обследование
Баскетбол НБА
18:50
Симмонс вернется к тренировкам с «Филадельфией»
Бен Симмонс / фото - skysports.com

Звездный разыгрывающий защитник «Филадельфии 76» Бен Симмонс во вторник прошел медицинское обследование и провел короткую встречу с руководством клуба, сообщает ESPN.com. Согласно протоколу НБА по охране здоровья и безопасности, игрок сможет приступить к тренировкам с командой не раньше пятницы.

Симмонс встретился с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори и генеральным менеджером Элтоном Брэндом. Это был их первый разговор с августа этого года.

В пятницу «Филадельфия» проведет предсезонный матч против «Детройта». Симмонс вряд ли примет участие во встрече после того, как пропустил первые две недели предсезонки.

Согласно протоколам НБА, игрок, который полностью вакцинирован против COVID-19 и впервые присоединился к команде, должен предоставить хотя бы один отрицательный ПЦР-тест, прежде чем взаимодействовать с другими игроками.

Невакцинированный игрок должен сдать два отрицательных теста, прежде чем вернуться на тренировочную базу и приступить к индивидуальным тренировкам без участия других игроков. Если игрок сдаст еще два отрицательных быстрых молекулярных теста, он сможет взаимодействовать с партнерами по команде и персоналом.

Тем не менее, Бен Симмонс не планирует играть за команду и рассчитывает на обмен. В приобретении защитника заинтересованы «Хьюстон» и «Миннесота».


Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Филадельфия 76

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