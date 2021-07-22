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Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего

Шестой матч финальной серии посмотрели 12,52 миллиона телезрителей
Баскетбол НБА
22 июля 18:00
Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего
Фото: nba.com

Решающий, шестой, матч финальной серии НБА «Милуоки» – «Финикс» посмотрели 12,52 миллиона телезрителей, что на 50 процентов больше, чем в 2020 году. Количество всех зрителей плей-офф НБА выросло на 35 процентов.

«Милуоки» победил «Финикс» в шестом матче финальной серии плей-офф (105:98, 4:2) и завоевал второй чемпионский титул в истории клуба.

Яннис Адетокумбо стал MVP финала НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Финикс Санс Милуоки Бакс

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