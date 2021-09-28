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Томпсон: «Буду отсутствовать по крайней мере до конца ноября или начала декабря»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» пропустит как минимум один месяц следующего сезона
Клэй Томпсон / фото - nba.com
Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон заявил, что пропустит как минимум один месяц сезона-21/22.
«Точная дата возвращения не установлена, но не ждите, что я пропущу меньше 12 месяцев, то есть буду отсутствовать по крайней мере до конца ноября или начала декабря».
Klay Thompson on his possible return date: "Don't have a set date, but don't anticipate anything before 12 months, that's at least until late November, early December." He had Achilles surgery on Nov 25th.— Anthony Slater (@anthonyVslater) September 27, 2021
Клэй Томпсон примет участие в тренировочном лагере «Уорриорз». «Голден Стэйт» рассчитывает задействовать Клэя Томпсона в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санс» на Рождество.
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