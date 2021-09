Томпсон: «Буду отсутствовать по крайней мере до конца ноября или начала декабря»

Клэй Томпсон / фото - nba.com

Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон заявил, что пропустит как минимум один месяц сезона-21/22.

Klay Thompson on his possible return date: "Don't have a set date, but don't anticipate anything before 12 months, that's at least until late November, early December." He had Achilles surgery on Nov 25th.