Оглашена расширенная заявка Украины на ноябрьские матчи квалификации Евробаскета-2023
Украина начнет путь квалификации Евробаскет-2023 с бронзовыми призерами Олимпиады-2020 в лучшем матче тура
Первый матч отборы на чемпионат Европы смотрите на XSPORT
17:40
Фото: FIBA
Сегодня, 11 ноября, начнется квалификация Евробаскет-2023.
В первом туре сыграют 36 команд. FIBA признала матч сборной Украины с национальной командой Франции, которые завоевали бронзовые награды Токио-2020, центральным матчем игрового дня отбора на чемпионат Европы.
Онлайн трансляцию матча Украина – Франция смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 19:00.
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