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02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс 109:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс 110:98 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 117:109 Окончен
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Пари-матч
19:00 Будивельник - Днепр 44:38 2-я четверть
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы 21:38 2-я четверть
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02:00 Кливленд Кавальерс - Вашингтон Уизардз 94:97 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Бруклин Нетс 90:123 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 104:88 Окончен
02:30 Хьюстон Рокетс - Детройт Пистонс 104:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Милуоки Бакс 100:112 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Даллас Маверикс 117:107 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Шарлотт Хорнетс 108:118 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Оклахома-Сити Тандер 100:108 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Сакраменто Кингз 136:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
04:00 Финикс Санс - Портленд Трэйл Блэйзерс 119:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Миннесота Тимбервулвс 123:110 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Майами Хит 120:117 Окончен
Суперлига 21/22
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Пари-матч
19:00 Будивельник - Днепр 44:38 2-я четверть
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы 21:38 2-я четверть
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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Пари-матч
18:00 Химик - БК Тернополь -:- Запланирован
19:00 Николаев - БК Запорожье -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Киев-Баскет -:- Запланирован

Украина начнет путь квалификации Евробаскет-2023 с бронзовыми призерами Олимпиады-2020 в лучшем матче тура

Первый матч отборы на чемпионат Европы смотрите на XSPORT
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17:40
Украина начнет путь квалификации Евробаскет-2023 с бронзовыми призерами Олимпиады-2020 в лучшем матче тура
Фото: FIBA

Сегодня, 11 ноября, начнется квалификация Евробаскет-2023.

В первом туре сыграют 36 команд. FIBA признала матч сборной Украины с национальной командой Франции, которые завоевали бронзовые награды Токио-2020, центральным матчем игрового дня отбора на чемпионат Европы.

Онлайн трансляцию матча Украина – Франция смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 19:00.

Олег Шумейко-младший
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женская сборная Украины (баскетбол)

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