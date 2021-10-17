Вецвагарс: «Показали, что мы тоже боремся до конца»

Главный тренер «Николаева» Арнис Вецвагарс прокомментировал поражение от «Будивельника» (76:93) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

У «Будивельника» была хорошая поддержка от «больших». Давали им слишком много забивать очков с быстрого прорыва. За счет этого разница выросла. Против такой команды всегда очень сложно отыграться. Нам это не удалось. Показали характер, сократили разрыв в счете. Показали, что мы тоже боремся до конца».