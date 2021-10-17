Главный тренер «Будивельника»: «Мы сильнее «Николаева»
Вецвагарс: «Показали, что мы тоже боремся до конца»
Главный тренер «Николаева» – о поражении «Будивельнику»
Главный тренер «Николаева» Арнис Вецвагарс прокомментировал поражение от «Будивельника» (76:93) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Две четверти нам не удались – вторая и третья. Тогда мы позволили сопернику сделать этот отрыв. Хорошо, что боролись до конца, старались переломить ход игры. Не справились с лидерами «Будивельника». Клавелл забил довольно много сложных бросков, раздавал передачи, подбирал. Он был для нас большой проблемой. Старались менять вид защиты, но он практически против всех находил решение.
У «Будивельника» была хорошая поддержка от «больших». Давали им слишком много забивать очков с быстрого прорыва. За счет этого разница выросла. Против такой команды всегда очень сложно отыграться. Нам это не удалось. Показали характер, сократили разрыв в счете. Показали, что мы тоже боремся до конца».
Комментарии 0