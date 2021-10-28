Владелец «Прометея»: «Это победа всех любителей баскетбола Украины»
Президент «Прометея» Владимир Дубинский в Facebook эмоционально прокомментировал победу над «Динамо Сассари» (87:79), которая стала дебютной для слобожанцев в Лиге чемпионов:
«Победа. Какое сладкое и невероятное чувство. Каждый раз это нервы, крики и потом счастье.
Сегодня впервые в своей истории мы выиграли игру европейского уровня. Это победа всех любителей баскетбола Украины, это победа «Прометея», это победа ребят и конечно же тренера, имя этого человека Ронен Гинзбург.
Он навсегда вписал свое имя в историю «Прометея», он заслужил своим трудом и сердцем этого.
Ребята, спасибо всем вам за игру, за то, что с минус 16 вы смогли вернуться и победить, за переживания, за все, что вы нам подарили и за вкус победы, невероятной победы.
Вы – моя команда и я ценю каждый миг, каждый момент побед и поражений. Переживаю, страдаю и радуюсь. Это и есть счастье».
Напомним, главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург также был очень эмоциональным после победы над «Сассари».
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