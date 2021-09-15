Президент «Прометея»: «Охватил ужас, когда летели -12. Потом, видать, ребята почувствовали, что я смотрю игру и взялись за дело»
Во второй четверти матча Лиги чемпионов с «Левски» «Прометей» совершил космический рывок
Это стало ключом к итоговой победе и выходу в следующий раунд
Фото: пресс-служба СК «Прометей»
Чемпион Украины «Прометей» уничтожил лучшую команду Болгарии «Левски» квалификации Лиги чемпионов.
Подопечные Ронена Гинзбурга после проигранной первой четверти с разницей в «-12» сотворили что-то невероятной во второй. Баскетболисты украинской команды совершили рывок 33:0! Лишь в последней атаке перед завершением десятиминутки у «Левски» случился удачный дальний бросок, который установил итоговый счет четверти – 33:3.
«Охватил ужас, когда летели «-12» – комментарий президента «Прометея».
В полуфинале квалификации «Прометей» сыграет против серебряного призера чемпионата Чехии «Опавы».