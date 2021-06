За Дюрэнта в перепалке с Такером вступился охранник «Бруклина»

Кевин Дюрэнт и Пи Джей Такер / фото - Getty Images

В третьем матче полуфинала Восточной конференции между «Милуоки» и «Бруклином», чтобы предотвратить драку потребовалось вмешательство охраннника.

Форвард «Бакс» Пи Джей Такер и лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт повздорили между собой после фола баскетболиста «Милуоки». За Дюрэнта вступился боди-гард, который выскочил на площадку в момента перепалки.

Kevin Durant and PJ Tucker got right into each other's faces. pic.twitter.com/wB4IvtAUxv