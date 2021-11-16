Дубровина: «Слова, что я не хочу играть за сборную Украины - неправда»
Защитник женской сборной Украины: «Очень непонятно, почему следующие матчи будут через год»
Ольга Дубровина – о победе над Финляндией в отборе на Евробаскет-2023
16:41
Ольга Дубровина / Фото - ФБУЗащитник женской сборной Украины Ольга Дубровина в интервью пресс-службе ФБУ высказалась относительно победы над командой Финляндии (77:71) в матче 2-го тура квалификации на Евробаскет-2023.
«Хорошо, что победили в столь тяжелой и вязкой игре с Финляндией. Ничего не получалось, но мы делали все, что могли, делали все правильно и хорошо. Были труднообъяснимые промахи. Но мы одержали победу, у нас хороший результат и после 2-0 на этой хорошей ноте уезжаем домой. Отложится позитив в душе».
«Думаю, вопрос был больше не в психологическом состоянии, а в физическом восстановлении. Мы отыграли с Францией вечером, а утром уже вылетели. Восстановление тяжеловато шло, а настроение было максимальное. Мы понимали, что Финляндия не может сделать то, что мы сделали с Францией. Поэтому о поражении даже речи не шло».
«Рывок Финляндии состоялся, потому что, когда мы все делали правильно, мы побежали и забили. Но после 2-3 промахов все вроде бы делали правильно, а мяч в кольцо не шел. И мы начинали что-то придумывать и уже играли не в свою игру».
«Повели в счете и начали удерживать темп, но это не наш стиль – мы низкая и быстрая команда. Нам нужно бежать, как мы весь матч бежали против Франции. Поэтому мы немного погрязли в этой игре. Благо, все хорошо закончилось».
«Об атмосфере нужно спрашивать у молодых. Мне кажется, что такой сборной никогда не было. Такой микроклимат, такая поддержка. У нас есть молодежь и опыт. По-моему, это самый лучший микроклимат, который был за мои 10 лет в сборной».
«Очень непонятно, почему следующие матчи будут через год. Ты не знаешь, что будет через год: некоторые девушки еще не были мамами, молодежь сейчас, что интересно, очень хрупкая. Сезон длинный и никто не знает, чем он закончится – травмы никто не отменял. Дай бог, чтобы их не было».
«Один минус этого отбора, который ты можешь начать одной сборной, а закончить другой. Но все в этих условиях. Будем верить, что этот скелет сохранится и мы снова сможем сотворить приятное для всех чудо».
Видеообзор матча Финляндия – Украина.
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