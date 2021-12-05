Блашко: «Если бы не стрельба, удалось бы подтянуться»

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Дарья Блашко рассказала в эфире UA: Перший о выступлении в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.



Действительно, сегодня очень холодно и ощущается влажность. Перед стартом я максимально старалась согреть руки, чтобы они были теплые, но к стойке они чуть подмерзли. Не скажу, что это сильно повлияло на стрельбу, но было не очень комфортно так бежать.

То, что я не выступала вчера в пасьюте, помогло сегодня сохранить силы. Если бы я вчера бежала, наверное, сегодня было бы тяжелее. Но и вчера состояние еще было не очень хорошее, но я понимала, что к эстафете буду готова. Если бы не стрельба, удалось бы подтянуться. Если бы стойку отстреляла с одним запасным патроном, то все было бы хорошо».