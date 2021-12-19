Блашко стала лучшей из украинок в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси

Победу в гонке завоевала Эльвира Эберг

Дарья Блашко / Фото: Андрей Иванов

В первом масс-старте сезона Кубка мира на старт вышли сразу три украинки – после отказа шести спортсменок в топ-30 поднялись Дарья Блашко, Юлия Джима и Елена Билосюк.



Вот только хорошим выступление украинок в Анси назвать язык не повернется. К не лучшему темпу добавились и проблемы со стрельбой – 15 ошибок на троих. Лучшей по скорости была Джима, но 5 штрафных кругов после последнего рубежа уничтожили любые шансы Юлии на место в топ-20. Так, лучшей из украинок с четырьмя промахами стала Блашко, которая финишировала 26-й.

Кубок мира. Анси. Масс-старт. Женщины.

1. Эльвира Карин Эберг (1+1+0+0) 35:21,7

2. Жюлья Симон (0+0+1+1) +10,7

3. Кристина Резцова (0+0+1+1) +12,1

...

26. Дарья Блашко (1+1+1+1) +3:22,5

28. Юлия Джима (0+2+0+5) +4:05,8

30. Елена Билосюк (2+0+1+1) +5:12,6

Дарья финишировала выше всех из представительниц Украины и в персьюте.