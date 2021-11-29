Брынзак: «К Олимпиаде всех наших биатлонистов подведут в самом лучшем состоянии»

Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак оценил выступление украинских биатлонистов на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде:

Время есть, паники нет, все будет хорошо. Главное, чтобы не болели, потому что есть некоторые вопросы со здоровьем у Ирины Петренко, Анастасии Меркушиной и Кати Бех, которая делала вторую прививку от covid в Норвегии, и это на нее повлияло, поскольку несколько дней она чувствовала себя не слишком хорошо. У мужчин был коронавирус, но так как они раньше начали вкатку, то сейчас смотрятся лучше.

Думаю, к Олимпиаде всех подведут в самом лучшем состоянии».