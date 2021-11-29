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Брынзак: «К Олимпиаде всех наших биатлонистов подведут в самом лучшем состоянии»

Президент ФБУ – о не самом удачном выступлении сборной Украины на первом этапе Кубка мира
Olympics Пекин-2022
15:32
Брынзак: «К Олимпиаде всех наших биатлонистов подведут в самом лучшем состоянии»
Фото: biathlon.com.ua

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак оценил выступление украинских биатлонистов на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде:

«Начало сезона я всегда по-особому переживаю, потому что не очень хорошо начинаем, но на это есть причины. Мы знаем, что у девушек чуть-чуть не получилась вкатка: если ребята были в Рамзау (прим. Австрия) на снегу, то девушки были в Ливиньо (прим. Италия), где его не было, соответственно они не сделали лыжную базу. К тому же мало было скоростных тренировок, и девушки стартовали в Шушене (прим. на предсезонных стартах). Сейчас спустились с высоты 600м в Шушене на 200м в Остерсунде, и тренеры сказали, что сегодня на девушек немного повлияла акклиматизация. Мы видели, что вчера француженки выступили не слишком удачно, лучшее место – 28, сегодня они все в ТОПе. День на днем ​​не приходится, поэтому я надеюсь, что на следующем этапе наши девушки будут выглядеть гораздо лучше, поскольку они пройдут акклиматизацию и эти скоростные старты им тоже помогут разогнаться.

Время есть, паники нет, все будет хорошо. Главное, чтобы не болели, потому что есть некоторые вопросы со здоровьем у Ирины Петренко, Анастасии Меркушиной и Кати Бех, которая делала вторую прививку от covid в Норвегии, и это на нее повлияло, поскольку несколько дней она чувствовала себя не слишком хорошо. У мужчин был коронавирус, но так как они раньше начали вкатку, то сейчас смотрятся лучше.

Думаю, к Олимпиаде всех подведут в самом лучшем состоянии».


Ранее Юрай Санитра оценил выступление мужской сборной Украины на первом этапе Кубка мира.

Источник: biathlon.com.ua Сергей Остапенко
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