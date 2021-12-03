Доценко оказался в шаге от топ-10 спринта на этапе Кубка IBU
В Шушене, Норвегия, проходит второй этап Кубка IBU.
Лучшим среди украинцев стал Андрей Доценко, который разделил 11 место с представителем России Евгением Гараничевым. Артем Тыщенко стал 28, Виталий Труш – 35.
Выиграл спринт Антон Бабиков (Россия), второе место у Филипа Андерсена (Норвегия), третье – Хаварда Богетвейта (Норвегия).
Кубок IBU. Шушен. Спринт. Мужчины:
1. Антон Бабиков (0+0) 24:32,28
2. Филип Андерсен (1+0) +0,9
3. Хавард Богетвейт (0+1) +9,8
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11. Андрей Доценко (0+0) +1:02,2
28. Артем Тищенко (0+1) +1:47,5
35. Виталий Труш (1+1) +2:04,1
45. Денис Насыко (0+3) +2:21,7
64. Андрей Орлык (2+1) +3:10,3
67. Руслан Бригадир (1+0) +3:15,8
Полные результаты гонки здесь.
Напомним, ранее Ирина Петренко выиграла серебро в суперспринте.
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