Дудченко порадовал в гонке преследования в Эстерсунде, улучшив свой результат на 25 позиций

Пидручный выступил хуже коллеги по сборной



Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

В Эстерсунде на втором этапе Кубка мира прошла мужская гонка преследования, в которой выступили украинцы Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный.



Дудченко провел гонку с одним промахом и финишировал на 19-й позиции, а Пидручный не сможет занести выступление себе в актив. У Дмитрия лишь 32-е место с четырьмя промахами.

Победителем пресьюта стал норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен, почти сразу за ним финишировали швед Себастьян Самуэльссон и француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира. Эстерсунд. Гонка преследования. Мужчины

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+1+0) 30:14,8

2. Себастьян Самуэльссон (1+1+1+1) +9,8

3. Эмильен Жаклен (0+0+2+1) +11,0

...

19. Антон Дудченко (0+1+0+0) +1:48,2

32. Дмитрий Пидручный (0+0+2+2) +2:36,2

Отметим, что Пидручный начинал гонку 24-м, а Дудченко 44-м с отставанием от партнера по сборной в 24 секунды.

Напомним, ранее женская сборная Украины провалила эстафету в Эстерсунде.