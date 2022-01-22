Джима отыграла 13 позиций в женской гонке преследования этапа КМ в Рупольдинге
Джима не побежит женскую эстафету в Антхольце. Ее заменит Меркушина
Известна причина такого решения тренерского штаба команды
Юлия Джима / Фото - FacebookУкраинская биатлонистка Анастасия Меркушина заменила свою напарницу Юлию Джиму в составе эстафетной сборной Украины на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
Изначально на третьем этапе была заявлена Джима, однако Юлию заменили на Меркушину.
Сообщается, что тренерский штаб команды дал возможность восстановиться лидеру украинской сборной в общем зачете Кубка мира.
Вопрос о возможности участия Джимы в масс-старте решится в ближайшее время.
Женская эстафета стартует 22 января, в 16:00 по киевскому времени. Состав сборной Украины.