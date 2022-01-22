Джима не побежит женскую эстафету в Антхольце. Ее заменит Меркушина

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 30
Сейчас 2
Сегодня 39
Завтра 36
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен 1:0 Окончен
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - Краматорск 0:7 Окончен
19:00 СК Сокол - Мариуполь 6:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Вашингтон Кэпиталз 4:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Даллас Старз 4:5 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Коламбус Блу Джекетс 1:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Оттава Сенаторс 6:4 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс 5:2 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Флорида Пантерс 0:6 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Кингс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Даллас Маверикс - Финикс Санс 101:109 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Индиана Пэйсерс 117:121 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Прометей 62:92 Окончен
18:30 Черкасские Мавпы - БК Тернополь 65:76 Окончен
19:00 Будивельник - Киев-Баскет 90:82 Окончен
20:00 БК Одесса - БК Запорожье 76:83 Окончен
Теннис (11 событий из 40) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин 3:0 Окончен
06:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov 1:3 Окончен
08:30 Александер Зверев - Раду Албот 3:0 Окончен
12:10 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль 1:3 Окончен
12:40 Адриан Маннарино - Аслан Карацев 3:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина 2:0 Окончен
03:30 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко 2:1 Окончен
03:50 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт 1:2 Окончен
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари 0:2 Окончен
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака 2:1 Окончен
10:35 Эшлей Барти - Камила Гиорги 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 2) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
11:55 Андрей Рублёв - Марин Чилич 1:2 4-й сет
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
12:35 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова 1:1 3-й сет
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм -:- Запланирован
17:00 Лидс - Ньюкасл -:- Запланирован
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ланс - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция -:- Запланирован
21:45 Лацио - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Валенсия -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Питтсбург Пингвинс 2:5 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотис 4:0 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Даллас Старз 4:5 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Миннесота Уайлд 1:5 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерс 1:2 Окончен
20:00 Баффало Сэйбрс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
22:00 Бостон Брюинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы -:- Запланирован
17:00 Николаев - Днепр -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 41) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:35 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц 2:3 Окончен
11:55 Андрей Рублёв - Марин Чилич 1:2 4-й сет
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне 1:2 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан 2:0 Окончен
10:00 Ига Святек - Дарья Касаткина 2:0 Окончен
12:35 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова 1:1 3-й сет
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца -:- Запланирован
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотис -:- Запланирован
03:30 Нэшвилл Предаторс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
04:00 Миннесота Уайлд - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован

Джима не побежит женскую эстафету в Антхольце. Ее заменит Меркушина

Известна причина такого решения тренерского штаба команды
Биатлон Кубок мира по биатлону
13:30
Джима не побежит женскую эстафету в Антхольце. Ее заменит Меркушина
Юлия Джима / Фото - Facebook
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина заменила свою напарницу Юлию Джиму в составе эстафетной сборной Украины на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Изначально на третьем этапе была заявлена Джима, однако Юлию заменили на Меркушину.

Сообщается, что тренерский штаб команды дал возможность восстановиться лидеру украинской сборной в общем зачете Кубка мира.

Вопрос о возможности участия Джимы в масс-старте решится в ближайшее время.

Женская эстафета стартует 22 января, в 16:00 по киевскому времени. Состав сборной Украины.
Источник: biathlon.com.ua Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Юлия Джима Анастасия Меркушина Антхольц (биатлон) Сборная Украины по биатлону

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
Биатлон Кубок мира по биатлону
10:25
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
Послесловие
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
Биатлон
09:00
1
Старт-лист сборной Украины на женскую эстафету Антхольца
Старт-лист сборной Украины на женскую эстафету Антхольца
Биатлон Кубок мира по биатлону
08:49
Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
Биатлон
07:33
1
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Биатлон Кубок мира по биатлону
21 января 18:45
Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
Биатлон Кубок мира по биатлону
21 января 17:59

Новости: Биатлон

Джима не побежит женскую эстафету в Антхольце. Ее заменит Меркушина
Джима не побежит женскую эстафету в Антхольце. Ее заменит Меркушина
Кубок мира по биатлону
13:30
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
Кубок мира по биатлону
10:25
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
Послесловие
Состав биатлонисток на Олимпиаду объявили во время отборочной гонки. Как такое возможно?
09:00
Старт-лист сборной Украины на женскую эстафету Антхольца
Старт-лист сборной Украины на женскую эстафету Антхольца
Кубок мира по биатлону
08:49
Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
Брынзак: «У нас нет аргументов, чтобы сказать, почему должна была быть Меркушина в составе на ОИ, а не Блашко»
07:33
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Меркушина: «После болезни мне действительно пока трудно разбегаться»
Кубок мира по биатлону
21 января 18:45
Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
Бреза выиграла индивидуальную гонку Антхольца. Украинки – за пределами топ-30
Кубок мира по биатлону
21 января 17:59
Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»
Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»
Пекин-2022
21 января 17:11
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Официально: НОК Украины назвал биатлонистов, которые выступят в Пекине-2022
Пекин-2022
21 января 16:41
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Все новости

Анонсы

Кубок Европы в Буковеле. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Европы в Буковеле. Видео трансляция
14:00
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
WEB
Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
16:00
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
17:00
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
WEB
Товарищеский матч. «Динамо» – «Расинг Унион». Видео трансляция
18:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45