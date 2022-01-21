Меркушина: «Справедливого отбора на Олимпийские игры нет»

Фото: biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в эфире «UA:Перший» после индивидуальной гонки этапа Кубка мира в Антхольце прокомментировала тот факт, что она не попала в заявку сборной Украины на Олимпийские игры-2022 в Пекин:

Урош пришел и сказал, что будет отбор на этом старте. Скажем так, один нам известный тренер в своем интервью сказал, что несмотря на свои результаты, Меркушина должна выходить и бороться. Я не говорила ни слова, выходила и показывала свое на лыжне.

Да, я сегодня не была самой быстрой, я не стреляла лучше всех, но динамику в повышении я показала.

Я действительно уверена, что должна ехать самая лучшая, потому что на ОИ едет не фамилия, а украинка. Должен ехать тот, кто покажет наилучший результат даже в тех условиях, которые сейчас есть. Я не обижаюсь.

Даже если я не поеду, то я буду бороться за свою страну в других соревнованиях. Потому что справедливого отбора просто нет и не может быть из-за условий, в которых мы находимся, из-за всех пандемий, болезней.

Это спорт, жизнь не заканчивается. Было столько Олимпиад, на которые я не поехала, и будут еще столько, на которые не поеду. Не за что переживать».