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Мужская сборная Украины не выступит на чемпионате мира

В женской команде произошла замена
Биатлон
08:24
Мужская сборная Украины не выступит на чемпионате мира
фото - Украинский биатлон

26 августа в чешском Нове-Место состоятся первые забеги чемпионата мира по летнему биатлону.

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра принял решение, что его подопечные не будут стартовать на соревнованиях. О планах украинцев ранее поведал лидер сборной Дмитрий Пидручный.

В составе женской сборной Урош Велепец произвел замену. Вместо заболевшей Екатерины Бех на турнире выступит Ольга Абрамова.

Состав женской сборной Украины: Елена Билосюк (Пидгрушная), Дарья Блашко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ольга Абрамова.

Первый вид программы – суперспринты. Кроме того медали чемпионата будут разыграны в спринтах и гонках преследования.

Пидручный ранее попал в топ-5 шоу-гонки в Германии.

Источник: biathlon.com.ua Антон Кривенко
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