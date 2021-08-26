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Мужская сборная Украины не выступит на чемпионате мира
В женской команде произошла замена
08:24
фото - Украинский биатлон
26 августа в чешском Нове-Место состоятся первые забеги чемпионата мира по летнему биатлону.
Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра принял решение, что его подопечные не будут стартовать на соревнованиях. О планах украинцев ранее поведал лидер сборной Дмитрий Пидручный.
В составе женской сборной Урош Велепец произвел замену. Вместо заболевшей Екатерины Бех на турнире выступит Ольга Абрамова.
Состав женской сборной Украины: Елена Билосюк (Пидгрушная), Дарья Блашко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Ольга Абрамова.
Первый вид программы – суперспринты. Кроме того медали чемпионата будут разыграны в спринтах и гонках преследования.
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