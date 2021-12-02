Хаузер выиграла спринт в Эстерсунде, Джима – в топ-20
Определились представительницы Украины в гонке преследования в Эстерсунде
Три украинки примут участие в персьюте
Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua
Завершился спринт на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
По его итогам были определены участницы, которые в субботу, 4 декабря, примут участие в гонке преследования. Украину в грядущем персьюте представят три спортсменки – Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко.
Напомним, что сегодня, 2 декабря, в Швеции также пройдет мужской спринт.
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