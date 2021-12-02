Определились представительницы Украины в гонке преследования в Эстерсунде

Три украинки примут участие в персьюте

Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Завершился спринт на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.



По его итогам были определены участницы, которые в субботу, 4 декабря, примут участие в гонке преследования. Украину в грядущем персьюте представят три спортсменки – Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, в Швеции также пройдет мужской спринт.