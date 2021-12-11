Пидручный: «Я уже говорил, что с каждым стартом буду прибавлять, и пока это выходит»
Пидручный финишировал 16-м в персьюте на третьем этапе Кубка мира. Дудченко – в топ-30
Триумфатором гонки в Хохфильцене стал француз Фийон Майе
Дмитрий Пидручный / Фото - FacebookВ австрийском Хохфильцене завершилась мужская гонка преследования (персьют) в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону.
Украинскую команду представляли Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Тищенко.
Лучший результат среди украинцев показал Дмитрий Пидручный, финишировав с 16-м результатом. Дудченко – 30-й. Тищенко завершил дистанцию на 45-й позиции.
Победителем гонки стал французский биатлонист Кантен Фийон Майе.
Третий этап Кубка мира. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования. Мужчины
1. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) 33:52,0
2. Эмильен Жаклен (0+0+1+0) +32,1
3. Симон Дестьё (0+0+0+1) +38,2
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16. Дмитрий Пидручный (0+0+1+1) +55,4
30. Антон Дудченко (1+0+1+0) +1:58,2
45. Артем Тищенко (0+0+1+1) +3:18,0
Состав женской сборной Украины на эстафетную гонку, которая пройдет 11 декабря в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене. Начало гонки – в 15.15.
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