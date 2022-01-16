Пидручный: «Очень тяжелый день для нашей команды»

Украинец высказался о неудачном персьюте

Дмитрий Пидручный / Фото: Инстаграм

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в Instagram высказался о гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.



«Очень тяжелый день для нашей команды. Нам еще есть над чем работать».

Напомним, в гонке преследования Пидручный потерял 33 позиции и занял 40-е место. Остальные представители сборной Украины выступили еще хуже.