Пидручный: «Старался не просто отсиживаться, а задавать темп»
Пидручный: «Очень тяжелый день для нашей команды»
Украинец высказался о неудачном персьюте
16 января 23:10
Дмитрий Пидручный / Фото: Инстаграм
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в Instagram высказался о гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Очень тяжелый день для нашей команды. Нам еще есть над чем работать».
Напомним, в гонке преследования Пидручный потерял 33 позиции и занял 40-е место. Остальные представители сборной Украины выступили еще хуже.
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