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Команда Украины финишировала на 13-й позиции в смешанной эстафете на Играх-2022. Золото у норвежцев

Вторыми стали французы, топ-3 замкнули биатлонисты из ОКР
Olympics Пекин-2022
12:31
Команда Украины финишировала на 13-й позиции в смешанной эстафете на Играх-2022. Золото у норвежцев
Смешанная эстафета в Пекине-2022 / Фото - Getty
На Олимпийских играх в Пекине-2022 завершилась смешанная эстафета в биатлоне.

Украинскую команду в гонке представили: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

На первом этапе гонку бежала Семеренко. Она ушла на штрафной круг после первой стрельбы и еще на два – после второй. Валентина передала эстафету на 20-й, последней, позиции.

Джима чисто отстреляла на стрельбе лежа, в стойке ей понадобилось два дополнительных патрона. После второго этапа сборная Украина поднялась на 14-е место.

Прима использовал 3 запасных патрона на лежке и использовал еще один в стойке. Перед четвертым этапом Украина была на 12-й позиции. 

Пидручный ушел на штрафной круг после лежки, а в стойке закрыл мишени без единого промаха.

Выиграла дебютную гонку в эстафете сборная Норвегии, на втором месте разместились французы, а замкнули топ-3 представители ОКР. 

Украинская команда показала 13-й результат.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Биатлон. Смешанная эстафета

1. Норвегия – 1.06.45,6 (3+13)

2. Франция – 0.9 (3+11)

3. ОКР – 1.5 (1+13)
...
13. Украина – 3.19,4 (4+15)
Напомним, что в Пекине-2022 уже был разыгран первый комплект медалей.
Владимир Кириченко
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Сборная Украины по биатлону

Комментарии 1

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5 февраля 2022г. 15:04
Українська команда повинна була боротися за медаль. Ми чекаємо тільки найбільшого. Нам вже набридло радіти за 10, 13, 6 місця. Тим паче Валентина вміє стріляти, досвід є працювати в таких погодних умовах. Чесно кажучи всі були черепахами. Почніть нормально боротися за високі місця!
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