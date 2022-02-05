Расписание стартов украинских спортсменов на Олимпийских играх 5 февраля
Команда Украины финишировала на 13-й позиции в смешанной эстафете на Играх-2022. Золото у норвежцев
Вторыми стали французы, топ-3 замкнули биатлонисты из ОКР
12:31
Смешанная эстафета в Пекине-2022 / Фото - GettyНа Олимпийских играх в Пекине-2022 завершилась смешанная эстафета в биатлоне.
Украинскую команду в гонке представили: Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
На первом этапе гонку бежала Семеренко. Она ушла на штрафной круг после первой стрельбы и еще на два – после второй. Валентина передала эстафету на 20-й, последней, позиции.
Джима чисто отстреляла на стрельбе лежа, в стойке ей понадобилось два дополнительных патрона. После второго этапа сборная Украина поднялась на 14-е место.
Прима использовал 3 запасных патрона на лежке и использовал еще один в стойке. Перед четвертым этапом Украина была на 12-й позиции.
Пидручный ушел на штрафной круг после лежки, а в стойке закрыл мишени без единого промаха.
Выиграла дебютную гонку в эстафете сборная Норвегии, на втором месте разместились французы, а замкнули топ-3 представители ОКР.
Украинская команда показала 13-й результат.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Биатлон. Смешанная эстафета
1. Норвегия – 1.06.45,6 (3+13)
2. Франция – 0.9 (3+11)
3. ОКР – 1.5 (1+13)
...
13. Украина – 3.19,4 (4+15)
Напомним, что в Пекине-2022 уже был разыгран первый комплект медалей.