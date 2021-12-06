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Сестры Семеренко пропустят несколько этапов Кубка мира

В Хохфильцен приедет Петренко
Биатлон Кубок мира по биатлону
13:40
Сестры Семеренко пропустят несколько этапов Кубка мира
Сестры Семеренко / Фото: Андрей Иванов

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, какие изменения в составе произойдут на предстоящих этапах Кубка мира:

Сейчас Семеренко надо дать шанс потренироваться, потому что ходом падали-падали из гонки в гонку. С ними более-менее договорились, что они будут до Нового года готовиться. Они нам нужны в хорошем состоянии. И поэтому они сейчас будут готовиться к январским этапам. На этап в Хохфильцене заберем Иру Петренко. Потому что с эстафетой надо существенно разобраться и пробовать поставить какой-то другой состав.

Напомним, что на втором этапе в Эстерсунде Валя Семеренко последней из спринта квалифицировалась в персьют, где поднялась на 54-е место.

Источник: biathlon.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Вита Семеренко Валя Семеренко Урош Велепец Ирина Петренко

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