Джима финишировала 14 в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Сестры Семеренко пропустят несколько этапов Кубка мира
В Хохфильцен приедет Петренко
Сестры Семеренко / Фото: Андрей Иванов
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, какие изменения в составе произойдут на предстоящих этапах Кубка мира:
Сейчас Семеренко надо дать шанс потренироваться, потому что ходом падали-падали из гонки в гонку. С ними более-менее договорились, что они будут до Нового года готовиться. Они нам нужны в хорошем состоянии. И поэтому они сейчас будут готовиться к январским этапам. На этап в Хохфильцене заберем Иру Петренко. Потому что с эстафетой надо существенно разобраться и пробовать поставить какой-то другой состав.
Напомним, что на втором этапе в Эстерсунде Валя Семеренко последней из спринта квалифицировалась в персьют, где поднялась на 54-е место.