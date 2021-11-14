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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
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Состав сборной Украины на масс-старт в Шушене

Национальная команда готовится к началу сезона Кубка мира
Биатлон
12:58
Состав сборной Украины на масс-старт в Шушене
Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

14 ноября в Шушене (Норвегия) состоится женский масс-старт, в котором стартует 10 украинских биатлонисток.

Сборная Украины: Юлия Джима (№8), Анастасия Меркушина (№13), Вита Семеренко (№14), Ирина Петренко (№15), Катерина Бех (№23), Елена Билосюк (№24), Ольга Абрамова (№31), Валентина Семеренко (№34), Дарья Блашко (№45), Надежда Белкина (№50).

Как сообщалось, Джима и Меркушина попали в топ-10 по итогам спринтерской гонки в Шушене.

Карен Агабекян
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