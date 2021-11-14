Велепец: «Джима и Билосюк точно будут готовиться к Олимпиаде-2022»
Состав сборной Украины на масс-старт в Шушене
Национальная команда готовится к началу сезона Кубка мира
12:58
Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua
14 ноября в Шушене (Норвегия) состоится женский масс-старт, в котором стартует 10 украинских биатлонисток.
Сборная Украины: Юлия Джима (№8), Анастасия Меркушина (№13), Вита Семеренко (№14), Ирина Петренко (№15), Катерина Бех (№23), Елена Билосюк (№24), Ольга Абрамова (№31), Валентина Семеренко (№34), Дарья Блашко (№45), Надежда Белкина (№50).
Как сообщалось, Джима и Меркушина попали в топ-10 по итогам спринтерской гонки в Шушене.
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