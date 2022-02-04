Старший тренер сборной Украины рассказал о главных сложностях на Олимпиаде-2022

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Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о главных трудностях, с которым столкнутся спортсмены во время соревнований на Олимпийских играх-2022:



Стрельба будет решать? Есть еще второй момент – нужно иметь удачу. Даже на трассе, когда спускаешься в сторону стрельбища – если там попасть в порыв, то тоже будешь терять время. Я вчера катался, сделал 20 км – и это была разница в 100 метров. Скажу так – было, когда повезло с ветром, а было наоборот, ветер бил в лицо. Нужно чтобы повезло, правильно реагировать как на стрельбище, так и на трассе.

Практически неделю здесь, ветер почти постоянно одинаковый – снизу-вверх, слева-направо. Редко меняет сторону, поэтому лучше пристреляться. Лежа можно закрывать, а стоя больше проблем – когда попадаешь в порыв, тяжело стрелять.