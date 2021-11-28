Украинки неудачно выступили в спринте первого этапа Кубка мира

Самое высокое место у Елены Билосюк

Фото: biathlon.com.ua

На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде состоялась спринтерская гонка у женщин.

Представительницы Украины, мягко говоря, не впечатлили. Лучшей стала Елена Билосюк, которая не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, но более минуты уступила на лыжне победительнице Ханне Эберг из Швеции.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2014 Вита Семеренко один раз ошиблась при стрельбе стоя и финишировала с 42 результатом. Лидер нынешней сборной Украины Юлия Джима дважды ошиблась на огневых рубежах и заняла 47 место.

Как уже было написано выше, победила в спринтерской гонке Эберг, второе место заняла француженка Анаис Шевалье, третье – биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю.

Эстерсунд. Кубок мира. Женщины. Спринт:

1. Ханна Эберг (0+0) 19:01,5

2. Анаис Шевалье-Буше (0+0) +11,3

3. Марте Олсбю Ройселанд (0+1) +15,4

...

24. Елена Билосюк (0+0) +1:22,1

44. Вита Семеренко (0+1) +1:52,0

50. Юлия Джима (1+1) +2:01,1

77. Екатерина Бех (1+1) +2:27,8

99. Валя Семеренко (0+4) +3:21,3

Полные результаты гонки смотрите здесь.

Отметим, что из-за простуды в спринте не выступила Анастасия Меркушина.

Расписание Кубка мира сезона 2021/2022.