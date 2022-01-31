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Украинский чемпион мира показал, как накатывает по олимпийской трассе накануне Пекина-2022

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля
Olympics Пекин-2022
16:48
Украинский чемпион мира показал, как накатывает по олимпийской трассе накануне Пекина-2022
Фото: Дмитрий Евенко

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал олимпийскую трассу Игр-2022.

Капитан команды поделился в своем Instagram видео с тренировки:

Ранее Пидручный показал свой номер в Олимпийской деревне.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Дмитрий Пидручный Сборная Украины по биатлону

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