Лидер сборной Украины рассказал, как команда накануне Олимпиады-2022 справляется с отсутствием старшего тренера
Украинский чемпион мира показал, как накатывает по олимпийской трассе накануне Пекина-2022
Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля
16:48
Фото: Дмитрий Евенко
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный показал олимпийскую трассу Игр-2022.
Капитан команды поделился в своем Instagram видео с тренировки:
Ранее Пидручный показал свой номер в Олимпийской деревне.
Комментарии 0