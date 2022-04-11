Уродженка Білорусі Блашко висловилася про мовчання росіянок щодо війни в Україні: «Вибір був зроблений»

Той, хто каже, що нічого «не бачив», може подивитися фотографії зі зруйнованих міст

Фото: Андрей Иванов

Біатлоністка збірної України Дар’я Блашко поділилася своєю точкою зору на ситуацію з іншими легіонерками команди, які мовчать про війну в Україні:



У першу чергу, мовчання не на їхню користь. Але важливо зрозуміти інше – кожен самостійно робить вибір, у кожного є голова на плечах і кожен розуміє, на які ризики він іде. Говорити, що «я не знав» і «я не бачив», сьогодні можуть тільки люди в Маріуполі, які сидять без зв’язку, світла, без води, газу та намагаються вижити в підвалах. Вони дійсно можуть не знати, що відбувається у світі, бо їх життя змусило. Дай Боже, щоб вони вижили. Але говорити, що «я не винен», «я не брав участі», «я не бачив», «не я накази віддавав» або «я не знаю» – це не проходить у такі моменти. Думаю, що мовчання показує іншим людям, який вибір був зроблений. Кожен має право за нього відповідати.

Президент ФБУ Володимир Бринзак, який намагався вигородити росінок, за інформацією Kamp-Sport залишить свою посаду, пропустивши вибори, які мають відбутися 18 травня 2022 року.