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Уродженка Білорусі Блашко висловилася про мовчання росіянок щодо війни в Україні: «Вибір був зроблений»
Той, хто каже, що нічого «не бачив», може подивитися фотографії зі зруйнованих міст
11 апреля 20:15
Фото: Андрей Иванов
Біатлоністка збірної України Дар’я Блашко поділилася своєю точкою зору на ситуацію з іншими легіонерками команди, які мовчать про війну в Україні:
У першу чергу, мовчання не на їхню користь. Але важливо зрозуміти інше – кожен самостійно робить вибір, у кожного є голова на плечах і кожен розуміє, на які ризики він іде. Говорити, що «я не знав» і «я не бачив», сьогодні можуть тільки люди в Маріуполі, які сидять без зв’язку, світла, без води, газу та намагаються вижити в підвалах. Вони дійсно можуть не знати, що відбувається у світі, бо їх життя змусило. Дай Боже, щоб вони вижили.
Але говорити, що «я не винен», «я не брав участі», «я не бачив», «не я накази віддавав» або «я не знаю» – це не проходить у такі моменти. Думаю, що мовчання показує іншим людям, який вибір був зроблений. Кожен має право за нього відповідати.
Президент ФБУ Володимир Бринзак, який намагався вигородити росінок, за інформацією Kamp-Sport залишить свою посаду, пропустивши вибори, які мають відбутися 18 травня 2022 року.