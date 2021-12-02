Велепец – о составе на эстафету: «Буду пробовать что-то новое»

Урош Велепец / Фото: Андрей Иванов

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец подвел итоги выступления Валентины и Вали Семеренко в спринте на втором этапе Кубка мира:



Вопрос о подготовке нужно, наверное, адресовать Григорию Шамраю. Хотя они и были с нами на последнем сборе, но не занимались по нашим программам. Тяжело сказать, в каком состоянии их Григорий держит. Мы знаем, что это олимпийский сезон. Это не самые важные старты.

Я должен ему доверять, поскольку очень ценю. Он – хороший тренер, уже достиг замечательных результатов с сестрами Семеренко. А ждали ли они такого результата – этот вопрос луше задать ему. Считаю, он подведет их к моменту, который будет самым важным.