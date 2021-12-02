Велепец – о составе на эстафету: «Буду пробовать что-то новое»
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец подвел итоги выступления Валентины и Вали Семеренко
в спринте на втором этапе Кубка мира:
Валя немного быстрее двигалась, выглядела лучше на трассе, но все равно проигрыш большой. А Вите уже с первого круга было тяжеловато, нужно с ней поговорить и посмотреть, где столько проигрывали.
Вопрос о подготовке нужно, наверное, адресовать Григорию Шамраю. Хотя они и были с нами на последнем сборе, но не занимались по нашим программам. Тяжело сказать, в каком состоянии их Григорий держит. Мы знаем, что это олимпийский сезон. Это не самые важные старты.
Я должен ему доверять, поскольку очень ценю. Он – хороший тренер, уже достиг замечательных результатов с сестрами Семеренко. А ждали ли они такого результата – этот вопрос луше задать ему. Считаю, он подведет их к моменту, который будет самым важным.
Также Велепец рассказал, кто войдет в состав эстафеты:
В этой эстафете буду пробовать что-то новое. Анастасия Меркушина выздоровеет и будеть бежать свой, вероятно, первый этап. Джима – точно, а там посмотрим. Блашко, учитывая состояние вчера и сегодня, если все будет хорошо – то будет бежать.
Напомним, что в субботу пройдет гонка преследования, где выступят три украинки.