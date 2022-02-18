Велепец рассказал, когда команда отправится на первый после Олимпиады-2022 этап Кубка мира

В конце февраля сборная полетит в Финляндию

Фото: Дмитрий Евенко

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, когда команда отправится в Контиолахти на первый после Олимпиады-2022 этап Кубка мира, который пройдет в Контиолахти, Финляндия:



Дальше планы по-разному: кто-то домой, у кого дети, семья, а кто-то еще будет это время тренироваться. Сейчас поставим на неделю телефоны на беззвучный режим и будем отдыхать со своими домашними. А потом уже 28-ого собираемся в Контиолахти. И последние три этапа, надеемся, девушки выздоровеют, Билосюк будет прогрессировать после этого тяжелого состояния, Блашко будет, побегут все в гонках. И, надеемся, конец сезона будет тоже хорошим.

Также Велепец подвел итоги Олимпийских игр-2022.