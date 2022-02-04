С двумя олимпийскими чемпионками. Известен состав сборной Украины на первую гонку Олимпиады-2022
Велепец жалуется на ужасающий мороз на Олимпиаде-2022
-25 градусов по Цельсию и сильный ветер в придачу
11:35
Фото: Дмитрий Евенко
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец заявил, что командам на Олимпийских играх-2022 придется непросто из-за тяжелых погодных условий:
В первую очередь, нужно сказать, что тут очень холодно, ветер дует постоянно. Днем еще плюс-минус, ведь есть солнце, а вечером, когда солнце садится, – за 17:00-17:30 – вообще очень холодно, доходило до -25 градусов по Цельсию. Поэтому сложные условия, но они таковы для всех, кому-то больше подходит холод, кому-то меньше.
Нужно принять как факт, готовиться к этому. Нужно больше одеваться, искать решения для перчаток, как руки сохранить в нормальном состоянии. Опыта набираемся, как правильно реагировать. Тренировки дают ответы.
Назван состав сборной Украины на первую гонку биатлонного турнира.