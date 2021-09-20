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25 сентября Украина может получить нового чемпиона мира. Усик проверит на прочность Джошуа

Все, что нужно знать о мероприятиях, сопутствующих мегафайту




Бокс Профессиональный бокс
09:10
25 сентября Украина может получить нового чемпиона мира. Усик проверит на прочность Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - Matchroom Boxing
25 сентября в Лондоне на футбольной арене Tottenham Hotspur Stadium состоится поединок чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).

Отметим, что Усик с 2019 года является основным претендентом на чемпионский титул WBO. За это время украинец успел дебютировать в хэвивейте и выиграл у Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры.

Что касается Джошуа, то он последний поединок провел в декабре 2020 года, победив нокаутом Кубрата Пулева.

21 сентября состоится открытая тренировка боксеров, 23 сентября – пресс-конференция участников грандиозного ивента, а уже в пятницу, 24 сентября – официальная процедура взвешивания спортсменов.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT. Примерное начало боя – 00:00.

Статистика выступлений Усика и Джошуа в супертяжелом дивизионе. Мнение экспертов о грядущем мегафайте, и комментарии соперников британца, которым он проигрывал на аматорском ринге и в профессионалах.
Владимир Кириченко
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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