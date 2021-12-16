Ах вот в чем дело! Фьюри раскололся, почему передумал драться с Усиком

Все изменилось после личной встречи боксеров

Мнение

Фото - The Sun

Тайсон Фьюри на протяжении последних нескольких лет является главным возмутителем спокойствия в супертяжелом весе. А уж когда «Цыганский король» снова завоевал титул чемпиона мира, а затем эффектно нокаутировал Деонтея Уайлдера и третьем бою – и подавно к нему приковано всеобщее внимание.

Но последнее заявление Фьюри получилось по-настоящему сенсационным. В то время как весь мир замер в ожидании боя за звание абсолютного чемпиона мира между ним и обладателем трех титулов Александром Усиком, «Цыганский король» не включил украинского боксера даже в топ-5 своих желаний на следующий год, который он опубликовал на своей странице в Twitter

Там есть трилогия с Деонтеем Уайлдером, встреча с Диллианом Уайтом, два боя против Энтони Джошуа и третий поединок против Дерека Чисоры. Журналисты всего мира оборвали телефон Фьюри, чтобы узнать, что же случилось.

Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo — TYSON FURY (@Tyson_Fury) December 14, 2021

Британец долгое время не выходил на связь, но затем все же пообщался с журналистами Daily Mail. Прямого ответа на вопрос он не дал, но причина прозвучала вскользь – похоже, Фьюри передумал драться с Усиком после личной встречи с ним в Нью-Йорке перед боем Василия Ломаченко и Ричарда Комми.

Вот какую фразу выдал Фьюри:

«Он очень хороший боксер, но когда мы были здесь на днях вместе, он выглядел рядом со мной как средневес».

Причем, если приглядеться к видео встречи боксером, то Фьюри как раз и акцентирует внимание на росте и габаритах Усика.

Общее фото тоже дает понять, что даже невооруженным взглядом заметно, насколько разными в своих размерах являются боксеры.

Фото - Top Rank Фото - Top Rank

Правда, размеры уже не помешали Усику победить более крупного Джошуа. Причем никаких вопросов по поводу закономерности успеха украинца не возникало. Да и сам Фьюри уверен, что Усик нокаутирует Джошуа в реванше.

«Он снова победит Джошуа в их матче-реванше. Вероятно, на этот раз нокаутирует его».

Почему же Фьюри так резко передумал? Или, может, он, напротив, увидел то, что его в Усике напугало?

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен также хотел бы, чтобы Фьюри подрался с Джошуа, хотя сейчас в этом поединке меньше смысла, чем в бою против украинца.

«Я хочу, чтобы Энтони победил, потому что в таком случае мы сможем организовать бой, который все ждут уже очень давно. Но сейчас идеальный вариант, это поединок между Фьюри и Усиком».

В любом случае, Тайсон, который только прикыдывается не очень умным и расчетливым человеком, хотя таким совсем не является, снова что-то задумал. И это однозначно план какой-то его игры, правила которой он будет раскрывать постепенно. Его список желаний и фраза о габаритах Усика – это только вводные.