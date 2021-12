Ах вот в чем дело! Фьюри раскололся, почему передумал драться с Усиком

Фото - The Sun

Тайсон Фьюри на протяжении последних нескольких лет является главным возмутителем спокойствия в супертяжелом весе. А уж когда «Цыганский король» снова завоевал титул чемпиона мира, а затем эффектно нокаутировал Деонтея Уайлдера и третьем бою – и подавно к нему приковано всеобщее внимание.

Но последнее заявление Фьюри получилось по-настоящему сенсационным. В то время как весь мир замер в ожидании боя за звание абсолютного чемпиона мира между ним и обладателем трех титулов Александром Усиком, «Цыганский король» не включил украинского боксера даже в топ-5 своих желаний на следующий год, который он опубликовал на своей странице в Twitter

Там есть трилогия с Деонтеем Уайлдером, встреча с Диллианом Уайтом, два боя против Энтони Джошуа и третий поединок против Дерека Чисоры. Журналисты всего мира оборвали телефон Фьюри, чтобы узнать, что же случилось.

Looking forward to some massive fights next year @WBCBoxing pic.twitter.com/sVML4bnsEo