Альварес готов драться с Бетербиевым: «Мне нравится эта идея»

Однако сначала Канело попытается стать абсолютным чемпионом мира

Фото: timesofindia.indiatimes.com

Чемпион мира WBA, WBO, WBC во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) готов к бою против обладателя титулов IBF, WBC категорией выше Артура Бетербиева (16-0, 16 КО):

«Это не безумие. Мне нравится эта идея. Я люблю вызовы».

Альварес уже имеет опыт выступлений в полутяжелом дивизионе. Ранее в этой категории он побил Рокки Филдинг и Сергея Ковалева.

Тем не менее, перед тем как думать о новых вызовах, Канело необходимо пройти Калеба Планта (21-0, 12 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Кстати, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Альварес – Плант.