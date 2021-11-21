Арум – о бое Кроуфорд – Портер: «Замечательное сражение двух воинов»

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Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о поединке Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) и Шона Портера (31-4-1, 17 KO):



Я не согласен с двумя судьями. Я считаю, что Кроуфорд выигрывал три очка.

Портер был в нокдауне. Он был в грогги, и вновь бы упал, его бы еще избили. Я не понял, что угол остановил бой. Думал, что это сделал судья. Все видели, что когда Шон встал после второго падения, он не мог ровно стоять на ногах.