Отец Портера прокомментировал решение снять сына в 10-м раунде боя с Кроуфордом
Арум – о бое Кроуфорд – Портер: «Замечательное сражение двух воинов»
Промоутер считает, что поединок был не таким равным, как на записках двух судей
21 ноября 11:00
Фото: Getty Images
Глава Top Rank Боб Арум поделился мнением о поединке Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) и Шона Портера (31-4-1, 17 KO):
Это был замечательный бой. Два хороший воина. Теренс сегодня был лучше, и он знает, как завершать поединок, как бы просто это не звучало.
Я не согласен с двумя судьями. Я считаю, что Кроуфорд выигрывал три очка.
Портер был в нокдауне. Он был в грогги, и вновь бы упал, его бы еще избили. Я не понял, что угол остановил бой. Думал, что это сделал судья. Все видели, что когда Шон встал после второго падения, он не мог ровно стоять на ногах.
Судейские записки и статистика ударов боя Портер – Кроуфорд.
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